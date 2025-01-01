سبايدرمان وبابا نويل يحتفلان مع أطفال الصعيد مرضى السرطان بالعام الجديد

الأقصر- محمد محروس:

احتفل "سبايدرمان" مع أطفال الصعيد مرضى السرطان، فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، ببداية العام الجديد، وفى اليوم الأول من عام 2025، ضمن مبادرة "ارسم ضحكة"، والاحتفال في أجواء كرنفالية وبهجة وسعادة، وحركات أكروباتية وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك للتأكيد على مساندة المستشفى للمرضى، لبث روح التحدى والأمل والحماس في نفوس مرضى السرطان، ومساعدتهم على تخطي المرض بمعنويات مرتفعة.

وظهر "سبايدرمان" بملابسه المعروفة ورأسه وعينيه المختفيتان داخل بدلته الخاصة، بتحرك فى اركان المستشفى بخفة وحركات تدفع الأطفال الى الضحك والابتسامة، بجانب زيارته للمرضى فى حجراتهم لتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم حركات وألعاب أكروباتية لدعمهم خلال رحلتهم العلاجية، والمساعدة فى تحسين حالتهم النفسية وإخراجهم من أجواء المرض.

وقال سبايدر مان ، إنه في بداية العام سعدنا بزيارة الاطفال المرضى فى الصرح الطبى العملاق، لرسم ضحكة وبهجة علي وجوههم، مؤكدا على أن فريق اصنع ضحكة يوجه شكره وامتنانه على المجهود العظيم والملحوظ من كل العاملين في مستشفى الأورمان التي تصنع حياة جديدة لهؤلاء الأطفال.

ورحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ بالشاب الذى يقدم شخصية "سبايدر مان" للأطفال داخل المستشفى، مؤكدا أن ذلك يخفف من معاناة المرضى، وإسعاد الأطفال.

ولفت إلى أن أهم ما يحتاجه المريض في مسيرته العلاجية، هو الشعور بالسعادة والتفاؤل، مؤكداً أن المستشفى يرحب بكافة المبادرات من مختلف الجهات والمؤسسات، التي تساعد المرضى على تحمل العلاج اليومي، إلى جانب رفع الروح المعنوية لهم خلال رحلة العلاج.