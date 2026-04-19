جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

كتب : منال المصري

12:15 م 19/04/2026 تعديل في 12:59 م

تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، وذلك بناءً على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك، وفق بيان مصلحة الجمارك اليوم، برئاسة محمد لطفي عامر مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع، وبإشراف أحمد سليم منيسير مدير جمرك مطار شرم الشيخ.

تفاصيل ضبطية تهريب أقراص مخدرة


ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية التركية رقم (TK700)، اشتبه أحمد مهران رئيس قسم تفتيش الركاب والقائم بأعمال اللجنة الجمركية في أحد الركاب (كولومبي الجنسية)، لظهور علامات الارتباك والتوتر عليه أثناء خروجه. وبسؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء تستحق الإفصاح عنها أو سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY) بمعرفة البرعي مسلم السيد مأمور الفحص، وتحت إشراف أبو القاسم عبد الحكيم محمد رئيس قسم الفحص بالأشعة، وقيادة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، تلاحظ وجود كثافات يشتبه في كونها مواد دوائية.

وبالعرض على أحمد سليم منيسير مدير الجمرك، كلف أحمد مهران رئيس قسم تفتيش الركاب والمشرف على صالة الوصول، أحمد محمد عبد الحافظ بتفتيش أمتعة الراكب، حيث أسفر التفتيش عن ضبط علبة بلاستيكية شفافة زرقاء اللون بداخلها (30) قرصًا لعقار مخدر.

وقد تم الجرد والتحريز بواسطة كلٍ من عمرو شكري وأحمد محمد عبد الحافظ مأموري تفتيش الركاب، وذلك بحضور إسلام أبو سحلي من الأمن الجمركي.

وقرر محمد لطفي عامر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الوزير المفوض أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

