كُرمت الفنانة ريهام عبدالغفور في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، تقديرًا لمسيرتها الفنية.

ونشرت ريهام صورًا من حفل التكريم عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحمل الجائزة، وعلقت: "متشكرة جدًا وممتنة جدًا.. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال".

نجوم الفن يهنئون ريهام عبدالغفور

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع التكريم، وكتبت الفنانة منى زكي: "مبروك يا جامدة تستاهلي كل حاجة حلوة"، وعلقت غادة عادل: "مبروك حبيبتي تستاهلي كل حاجة ما شاء الله عليكي"، كما كتبت منة شلبي: "مبروك يا حبي"، وأضافت إيمان العاصي: "مبرووك".

مسلسل "حكاية نرجس"



وحققت ريهام عبدالغفور نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في مسلسل حكاية نرجس، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول قصة مستوحاة من واقعة حقيقية لسيدة واجهت ضغوطًا مجتمعية بسبب عدم الإنجاب.

يشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبدالغفور، حمزة العيلي، سماح أنور، وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء.

كما يُعرض لها حاليا فيلم برشامة والذي يحقق نجاحا منقطع النظير في شباك التذاكر بدور العرض المصرية، بطولة هشام ماجد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

