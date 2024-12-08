"ضربته بالفأس عشان اسرق تليفونه".. ننشر اعترافات قاتل صديقه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة دسوق في كفر الشيخ، مع فلاح في العقد الثالث من العمر يقيم بعزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك، المتهم بقتل صديقه عشرينين عن تفاصيل عديدة حول أسباب ارتكاب المتهم للجريمة.

اعترف المتهم أمام أحمد عبدالله، وكيل نيابة دسوق، بتفاصيل الواقعة، وذكر المتهم "حازم.ش.ف.ح"، 30 عامًا، أنه فى يوم ارتكابه لجريمته التقى، صديقه المجني عليه "أحمد.ح.ج.ع.غ"، 25 عامًا، وطلب منه السير مع بعضهما فوصلا إلى المزرعة المهجورة مكان الواقعة.

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه كان ينوي سرقة الهاتف الخاص بالمتهم وبعد وصولهما إلى مكان وقوع الجريمة في الحظيرة الملحقة بمزرعة مهجورة، طلب المتهم من المجني عليه إعطاءه الهاتف المحمول الخاص به ليقوم بإضاءة المكان وذهب المجني عليه يتبول بجوار المكان.

وخلال ذلك أخرج المتهم الشريحة من الهاتف وكسرها بعد ما شاهد ورود مكالمات من والد المجني عليه، وبعد عودة المجني عليه من الخارج طلب من المتهم إعطاءه الهاتف لرغبته بمغادرة المكان والتوجه لمنزله فحدثت مشادة حادة بينهما لرفضه مغادرة المجني عليه.

ولفت المتهم إلى إنه على إثر تلك المشادة تعدى المتهم على المجني عليه بضربه على وجهه بآلة زراعية "فأس"، وأكمل التعدي عليه بضربه على رأسه بنفس الآلة وبعد تأكده من إزهاق روحه تركه غارقًا في دمائه في مكان العثور على الجثة وفر هاربًا وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بصديقه بغرض الاستيلاء>

وأشار إلى أنه عاد مرة أخرى سريعًا من أجل إخفاء "الفأس" الأداة المستخدمة في الجريمة من خلال إلقائها في إحدى المساقط المائية بزمام قرية محلة مالك.

وقال المتهم إنه توجه إلى منزله بشكل عادي، وتصرفاته كانت طبيعية حتى لا يفتضح أمره، وفي اليوم التالي بعدما انتشر خبر العثور على الجثة توجه إلى منزل أسرة المجني عليه وتعامل معهم بشكل طبيعي خاصة أنه كان مع المجني عليه قبل حدوث الواقعة، وتظاهر بعلامات الحزن أمام أسرته وواسي شقيقه بعد اكتشاف الجثة، كما تقدم الجنازة ومشهد العزاء بشكل عادي.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بعثور أهالي بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق على جثة "أحمد.ح.ج.ع.غ"، 25 عامًا، فلاح، ويقيم بنفس القرية وبه ضربات بالرأس، وغارقًا في دمائه.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين أن الحظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة ملك موظف من أحد أهالي القرية.

كما انتقل أحمد عبدالله وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة للواقعة، ومناظرة جثة المجني عليه ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الواقعة.

وشكل اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه لكشف غموض الواقعة، والتوصل إلى مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن مرتكب الواقعة هو "حازم.ش.ف.ح"، 30 عامًا، فلاح، ويقيم بعزبة حماد التابعة لقرية محلة مالك مركز دسوق، وذلك بغرض سرقة هاتفه المحمول.

وكشفت التحريات وفحص فريق البحث الجنائي، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى حظيرة المواشي مكان وقوع الحادث وبعد وصول المجني عليه للمكان باغته المتهم بالضرب على رأسه بفأس محدثًا إصابته التي أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأخفى أداة الجريمة.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي أقر بصحتها وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة جرى العثور بعد التخلص منها بإلقائها في أحد المساقط المائية بزمام قرية محلة مالك.

وتحرر بذلك المحضر رقم 11814 لسنة 2024 إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبدورها أصدرت قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما جددت محكمة دسوق الجزئية حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.