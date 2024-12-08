بالصور- جامعة المنوفية تحصد 14 ميدالية في منافسات ذوى الهمم بالإسكندرية

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المنوفية- أحمد الباهي:

شاركت جامعة المنوفية في اللقاء الرياضي الذي نظمته وزارة الشباب للأشخاص ذوى الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية.

والبطولة تقام في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر بمشاركة 24 جامعة بالمدينة الشبابية بأيى قير بالاسكندرية على ملاعب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية.

والمنافسات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسفرت المنافسات التي شارك فيها فريق الجامعة عن الفوز بـ 14 ميدالية متنوعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب ذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوفير سبل الدعم لهم داخل الكليات واتاحة المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة المنوفية شاركت بفوج ضم 33 طالبا وطالبة من كليات الجامعة، ولفت إلى حصولهم على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل الرياضية، موجهًا التهنئة للطلاب الفائزين والمشاركين في هذا اللقاء الرياضي.

وأعلن نائب رئيس الجامعة عن حصول الجامعة علي 3 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضة و6 ميداليات برونزية، وشملت الميداليات التي حصلت عليها طلبة وطالبات جامعة المنوفية ما يلي: الميدالية الذهبية المركز الأول فريق كرة الهدف بصري وضم الطلاب: محمد السيد عبد السلام وعبد العزيز اشرف عبد العزيز ومصطفى محمد مصطفى ومحمد ناصر محمد الطلاب بكلية الإعلام.

كما حصل علي الميدالية الذهبية المركز الأول وثب طويل ألعاب قوى الطالب عمرو اسامة البلتاجى صم وبكم من كلية التربية النوعية، أما الميدالية الذهبية المركز الأول فى رفع الأثقال العاب قوى الطالب أحمد هشام عبد المقصود وزن 84 صم وبكم كلية تربية نوعية.

والميدالية الفضية المركز الثاني 100 متر ألعاب قوى الطالب عمرو أسامة البلتاجى صم وبكم كلية التربية النوعية، والميدالية الفضية فى رفع الأثقال الطالب محمد مصطفي التراس وزن 56 هندسة منوف بصري، والطالبة جنى عبد المقصود وزن 45 قصار قامة كلية التجارة، وشيماء ناصر وزن 65 حركي كلية التربية النوعية، والطالبة أمل فوزى في تنس الطاولة قصار قامة كلية التجارة.

والميدالية البرونزية المركز الثالث للطالبة سلمى محمد توفيق صم وبكم تنس طاولة كلية تربية نوعية ومؤمن عشماوي محمد وثب طويل حركي هندسة منوف وسارة شريف سعد دفع جلة قصار قامة ألعاب قوى كلية الآداب، ومريم عبد النبى دفع جلة العاب قوى صم وبكم كلية التربية النوعية، والسيد الجعارة كلية الحقوق رفع الأثقال وزن 54 حركي، ومنار فيصل التربية النوعية رفع الأثقال صم وبكم.