إتقان القراءة والكتابة.."تعليم الإسكندرية": 600 ألف طالب استفادوا من مبادرة "ورقة وقلم"

الإسكندرية – محمد عامر:

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، نتائج مبادرة "ورقة وقلم"، والتي تهدف إلى القضاء على تعثر القراءة والكتابة وإتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة بالمدارس الحكومية "عربي ولغات".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي بديوان المديرية، اليوم السبت، إن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر الماضي شارك فيها نحو 600 ألف طالب بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي.

وأشار إلى أن الطلاب المستفيدين من المبادرة التي تعتبر الأهم خلال العام الدراسي الحالي يتوزعون بواقع 385 ألف و310 طلاب بـ 599 مدرسة ابتدائية و208 آلاف و973 طاب بـ 395 مدرسة إعدادية.

وأضاف أبو زيد، أنه جرى إعداد تحليل إحصائي للبيانات الخاصة بالطلاب كشفت عن تجاوز نسبة حضور امتحانات مبادرة "ورقة وقلم" في المرحلة الابتدائية 96%، و95% نسبة الحضور في المرحلة الإعدادية.

ووصف وكيل الوزارة المبادرة بأنها تجربة فريد لها أثر كبير على إتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة، قائلًا: "نتيجة هذه المبادرة سوف تظهر بامتحانات الفصل الدراسي الأول.. ولن يكون هناك تلميذ في الإسكندرية لا يجيد القراءة والكتابة بحلول الفصل الدراسي الثاني".