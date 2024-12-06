توزيع الكمبوست على مزارعي جنوب سيناء دعمًا لزراعة القمح

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال المهندس محمد صلاح، مدير الجمعية الزراعية بمدينة نويبع، إنه جرى تسليم توزيع كميات كبيرة منال كمبوست النباتي الحيواني المعبأ على المزارعين بالتجمعات التابعة لوادي السعال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، بشأن الإهتمام بمتابعة الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة بالجمعيات، والتأكيد على توفير كل ما يلزم المزارعين.

وأوضح مدير الجمعية الزراعية في تصريح اليوم، أن هذا الكمبوست يستخدم في تحسين التربة الزراعية، ويعمل على زيادة خصوبة وتماسك التربة، وتمهيدها لزراعة القمح والشعير، خاصة أنه يوجد توجيهات بالتوسع في زراعة القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر.

واكد ان جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية يسعون دائما لتوفير ما يلزم من احتياجات المزارعين من المستلزمات كشبكات الرى، والأسمدة المختلفة، والتقاوى، و أنواع مختلفة من الشتلات والأشجار خاصة أشجار الزينة الأسوار، برعاية المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.