الوادي الجديد تسترد 28 فدانًا من أملاك الدولة خلال الموجة 28

كتب : محمد الباريسي

07:13 م 02/03/2026

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أنهت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، التي استمرت من 7 حتى 27 فبراير 2026، ضمن توجيهات الدولة بتكثيف الحملات لمواجهة البناء المخالف وحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

حصيلة الإزالات في مراكز المحافظة

وقالت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في بيان لها، إن جهود الإزالات أسفرت عن:
- إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة.
- إزالة 14 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 272 فدانًا.
- إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3000 متر مربع.
- إزالة حالتين من “المتغيرات المكانية” المتعلقة بتعديات بناء على الأراضي الزراعية.

استرداد 28 فدانًا وتشديد الرقابة الميدانية

أوضحت المحافظ أن الحملات أسفرت عن استرداد 28 فدانًا من أملاك الدولة خلال أعمال المرحلة الثانية، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي.

محافظة الوادي الجديد أملاك الدولة إزالة التعديات

