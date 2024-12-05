غيوم بلا أمطار في الإسكندرية.. هل انتهت نوة قاسم؟- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية مع استمرار الغيوم وتكاثر السحب المنخفضة والطقس المائل للبرودة، وذلك تزامنًا مع ثاني أيام نوة قاسم.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 15 للصغرى و20 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 6 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 55%، فيما استقرت أمواج البحر.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تستمر نوة قاسم، والتي بدأت في موعدها أمس، غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار توافر فرص سقوط الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى، وانتشار وتمركز فرق العمل وسيارات شفط المياه في جميع أنحاء المحافظة تحسبًا لعودة هطول الأمطار.

كانت نوة قاسم ضربت سواحل وأحياء الإسكندرية، أمس، بأمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة.