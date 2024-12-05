محافظ الأقصر يوجه إنذارًا صريحًا للمسؤولين المتقاعسين عن ملف التصالح -صور

الأقصر - محمد محروس:



حذر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ورؤساء المدن بالمحافظة، من التقاعس أو التأخير في إنجاز ملفات التصالح، مشدداً علي ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات وحث المواطنين علي سرعة سداد الرسوم المقررة لتسليم هذه الملفات وإنهائها في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في اتباع الإجراءات القانونية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء لجنة ملف التصالح بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل.

ووجه المهندس عبد المطلب عماره، بعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمتابعة مؤشرات الأداء ونسب انجاز العمل بالملفات مع عرض تفصيلي عن كل حالات التصالح لكل مدينة مؤكداً انه سيتم معاقبة المسؤولين الذين يثبت تأخرهم في إنجاز العمل مع إجراء حركة تنقلات داخل الإدارات الهندسية والأملاك أو أي ادارة تتسبب في تعطيل العمل بلجنة التصالح.



شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، وعلي صادق رئيس مدينة الطود، والمهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة، والمكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومسؤولي الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والتخطيط العمراني والأملاك وكافة الجهات المعنية بمنظومة التصالح.