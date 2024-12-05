بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بصرة الابتدائية ويوجه بتكريم معلمة

محافظ الأقصر يوجه إنذارًا صريحًا للمسؤولين المتقاعسين عن ملف التصالح

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بزيارة مفاجئة لمدرسة بصرة الابتدائية المشتركة بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور يسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومصطفى علي محمد مدير المدرسة .

بدأ المحافظ جولته بتفقد فناء المدرسة، حيث لاحظ تراكم القمامة، وأصدر توجيهاته الفورية لرئيس مركز ومدينة الفتح برفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، كما تفقد مباني المدرسة ووجه بأعمال صيانة الإنارة ومراجعة الوصلات الكهربائية وتركيب لمبات جديدة داخل الفصول والطرقات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام الدراسة وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب، تحاور مع التلاميذ واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين، ووجه بتكريم إحدى المعلمات لجهودها وتفانيها في العمل.

وأكد المحافظ، أهمية بذل المزيد من الجهد في تحصيل الدروس والمشاركة في الأنشطة المدرسية لتنمية قدرات ومهارات الطلاب، مشيراً إلى دور العلم في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.