أسيوط – محمود عجمي:

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا لتوضيح ما جرى تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تواجد الأطقم الطبية بمستشفى علوان.

التحقيق الميداني يثبت انتظام العمل

أكدت المديرية أنه فور رصد ما أُثير، تم التحرك العاجل للتحقق ميدانيًا، بتكليف من الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية.

وأثبتت أعمال الفحص انتظام تواجد الفريق الطبي، حيث كان هناك طبيبان مقيمان يعملان بنظام النبطشية لمدة 15 يومًا متصلة، بالإضافة إلى ممرضة نبطشية على رأس العمل.

كما تم مباشرة الحالة المشار إليها فور وصولها للمستشفى، وتحويلها إلى أحد المستشفيات المركزية نظرًا لإصابتها بالرأس، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

الفيديو المتداول غير دقيق

أوضحت المديرية أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره قبل موعد الإفطار بدقائق، وكان الطبيب متواجدًا داخل مبنى المستشفى في ذلك الوقت، مؤكدة انتظام العمل الطبي مباشرة بعد الإفطار دون أي تعطيل للخدمات.

تأكيد على المتابعة وعدم التساهل

قال الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المتابعة مستمرة لضمان انتظام العمل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ولن يكون هناك أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما ناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.