محافظ المنيا يعلن موعد افتتاح كوبري أبو قرقاص العلوي (صور)

كتب : جمال محمد

05:45 م 23/02/2026
    كوبري ابو قرقاص بالمنيا
    كوبري ابو قرقاص الجديد
    كوبري ابو قرقاص الجديد
    محافظ المنيا يتفقد كوبري ابو قرقاص

المنيا – جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء كوبري أبو قرقاص العلوي، أحد المشروعات الحيوية بالمحافظة، والذي يهدف إلى ربط شرق مدينة أبوقرقاص بغربها، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة أعلى خطوط السكك الحديدية، لضمان سلامة حركة المواطنين والمركبات.

تكلفة المشروع وأهميته

وأوضح محافظ المنيا أن المشروع يُنفذ بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 264 مليون جنيه، وفق بروتوكول تعاون بين هيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري.
وأشار اللواء كدواني إلى أن الكوبري يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق في المحافظة، ويسهم في تطوير منظومة النقل داخل مركز أبوقرقاص، موضحًا أنه صُمم ليكون شريانًا مروريًا حيويًا يربط ضفتي المدينة شرقًا وغربًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويُسهّل حركة التجارة ونقل البضائع، ويُوفّر بديلًا آمنًا وسريعًا ينهي مخاطر التقاطعات السطحية مع خطوط السكك الحديدية، ويقلّل زمن الرحلات اليومية.

موعد الافتتاح والتأكيد على الجودة

وأكد المحافظ أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة في يونيو المقبل، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، وتكثيف الأعمال لضمان التشغيل السريع وتحقيق أقصى استفادة لأهالي مركز ومدينة أبوقرقاص، والقضاء على الاختناقات المرورية.

مشروعات البنية التحتية أولوية قصوى

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق والكباري، تأتي في مقدمة أولويات المحافظة لما لها من دور محوري في تحسين حركة التنقل، ودعم النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية داخل مختلف المراكز، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير شبكة النقل ورفع كفاءة الطرق.
جاء ذلك بحضور هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندس مصطفى جمال، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري.

كوبري ابو قرقاص كباري المنيا محافظ المنيا عماد كدواني

