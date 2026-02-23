السويس - حسام الدين أحمد:

شهد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اصطفافًا موسعًا للمعدات بأحياء السويس وفيصل والأربعين، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، للوقوف على جاهزية المعدات الفنية ورفع كفاءتها ضمن منظومة العمل الميداني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المعدات والتأكيد على الصيانة

وتفقد المحافظ ومرافقوه حالة المعدات والسيارات المختلفة للتأكد من صلاحيتها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار كفاءتها، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

دورات تدريبية لتعزيز الكفاءة

ووجّه المحافظ بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للفنيين والسائقين بمختلف الأحياء، لتعليم أساليب التشغيل السليم للمعدات وطرق الصيانة والإصلاح، بما يساهم في الحفاظ على الأصول العامة، وتقليل الأعطال، ورفع كفاءة الأداء.

كما شدد على أهمية عقد دورات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، لتدريب العاملين على تشغيل طفايات الحريق والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المنشآت.

حصر شامل للمعدات وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

قدم المحافظ الشكر لجميع المشاركين في الاصطفاف، مكلفًا اللواء حسام الدين مصطفى، مستشار المحافظ للشئون الفنية، بالتنسيق مع الأحياء، وإجراء حصر شامل لجميع المعدات بجميع أنواعها على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى حصر المعدات خارج الخدمة التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح.

وأكد المحافظ أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الانضباط والجودة في العمل داخل مختلف قطاعات المحافظة.