إعلان

محافظ السويس يتفقد معدات الأحياء ويوجه بتدريب السائقين والفنيين (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

06:41 م 23/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اصطفافل امعدات للوقوف على كفائتها
  • عرض 7 صورة
    عرض القلابات الخاصة بالتجميل والنظافة بالاحياء
  • عرض 7 صورة
    المحافظ يتابع عمل المعدات
  • عرض 7 صورة
    اللواء هاني رشاد يتفقد المعدات
  • عرض 7 صورة
    محافظ السويس يصافح العاملين بالاحياء والمشاركين في الاصطفاف
  • عرض 7 صورة
    محافظ السويس يتفقد المعدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:
شهد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، اصطفافًا موسعًا للمعدات بأحياء السويس وفيصل والأربعين، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، للوقوف على جاهزية المعدات الفنية ورفع كفاءتها ضمن منظومة العمل الميداني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المعدات والتأكيد على الصيانة

وتفقد المحافظ ومرافقوه حالة المعدات والسيارات المختلفة للتأكد من صلاحيتها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ عليها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار كفاءتها، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

دورات تدريبية لتعزيز الكفاءة

ووجّه المحافظ بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للفنيين والسائقين بمختلف الأحياء، لتعليم أساليب التشغيل السليم للمعدات وطرق الصيانة والإصلاح، بما يساهم في الحفاظ على الأصول العامة، وتقليل الأعطال، ورفع كفاءة الأداء.
كما شدد على أهمية عقد دورات بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، لتدريب العاملين على تشغيل طفايات الحريق والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المنشآت.
حصر شامل للمعدات وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري
قدم المحافظ الشكر لجميع المشاركين في الاصطفاف، مكلفًا اللواء حسام الدين مصطفى، مستشار المحافظ للشئون الفنية، بالتنسيق مع الأحياء، وإجراء حصر شامل لجميع المعدات بجميع أنواعها على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى حصر المعدات خارج الخدمة التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح.
وأكد المحافظ أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الانضباط والجودة في العمل داخل مختلف قطاعات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ السويس أحياء السويس سيارات النظافة معدات الأحياء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد مصطفى زيزو بإطلالة جذابة في برنامج "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

أحمد مصطفى زيزو بإطلالة جذابة في برنامج "رامز ليفل الوحش"

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

"كنافة على رمان بلي".. تجربة رمضانية فريدة في طهطا بسوهاج (فيديو وصور)
ضربوه بالسنج في نص الشارع.. حكم رادع ضد المتهمين بواقعة "طالب الجيزة"
حوادث وقضايا

ضربوه بالسنج في نص الشارع.. حكم رادع ضد المتهمين بواقعة "طالب الجيزة"

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"