48 طنا في الدورة.. كيف حققت طور سيناء الاكتفاء الذاتي من الأسماك؟

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعد المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز تعمير سيناء بمحافظة جنوب سيناء، طفرة تنموية زراعية لسد احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية المتنوعة والأسماك، سواء في المدن أو الوديان والقرى، وذلك من خلال بيعها في المنافذ التابعة للجهاز بأسعار مخفضة.

قال المهندس محمد عبد الحميد، مسئول المزارع بمنطقة تعمير جنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ 13 مزرعة نموذجية بجنون سيناء، كل مزرعة تتضمن صوب زراعية لزراعة الخضروات، ومساحات مكشوفة لزراعة الخضروات، وأشجار الفاكهة المتنوعة، مزرعة سمكية، مزرعة لتربية الحيوانات، بهدف توفير كافة احتياجات مواطني الوديان والتجمعات البدوية والمدن، إضافة إلى توفير فرص عمل لقاطني الوديان التي جرى إقامة هذه المزارع بها، وتحقيق تنمية مستدامة تتمشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضح مسئول المزارع في تصريح اليوم، أن مزرعة 30 يونيو بوادي القاع التابع لمدينة طور سيناء أكبر هذه المزارع النموذجية، وجرى إنشاؤها على مساحة 100 فدان، بواقع 30 فدان عنب، 32 فدان نخل برحي، 30 فدان صوب زراعية للخضروات مساحة الصوبة فدان بإجمالي 30 صوبة، ومشتل زراعي يضم 4 صوب زراعية بالهناجر، ومزرعة لتربية الأغنام، وأشجار فاكهة المختلفة.

وأكد أنها تضم أكبر مزرعة لإنتاج الأسماك بجنوب سيناء، بواقع 8 أحواض سمكية كبيرة، بعد كل حوض 100 متر في 50 متر، كل حوض يستوعب ما يقرب من 55 ألف زريعة، لذا جرى تزويد كل حوض ببدالات لتقليم الماء بهدف توفير الأكسجين للأسماك، وتبلغ طاقة الحوض الواحد 6 أطنان في الدورة التي تستغرق 6 شهور، ليصل إجمالي إنتاج المزرعة في الدورة الواحدة 48 طنًا من الأسماك.

وأشار إلى أن هذه الكمية تحقق الاكتفاء الذاتي بمدينة طور سيناء، ويجري توزيع كمية كبيرة من هذه الأسماك على سكان الوادي، وطرح الباقي للبيع بأسعار مخفضة بالمنافذ داخل المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، والعميد شريف عبدالمنعم, رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء.







