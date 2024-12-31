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ولاد العم وقعوا في بعض.. مقتل شاب في "معركة الأرض" بسوهاج

12:21 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد في مشاجرة بين أبناء عمومة، بنجع كوم موسى بناحية قرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود قتيل بنجع كوم موسى.

تبين مقتل "أحمد. ح" في العقد الثالث من العمر متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد، تم نقل الجثة للمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مقتل شاب جريمة قتل
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