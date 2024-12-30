ذبح طفل ومعلمة تقتل زوجها.. 2024 عام الجرائم البشعة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محاكم محافظة أسيوط خلال عام 2024 نظر العديد من القضايا الهامة، كان أبرزها إحالة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق خمسة متهمين بينهم ثلاثة أشقاء، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري.

كما أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالإعدام شنقًا على معلمة، بعد إدانتها بذبح زوجها والشروع في قتل ابنها بمركز ديروط.

وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد على عامل، بعد إدانته بقتل فلاح لرفضه زواج ابنته منه بقرية جزيرة الواسطى بمركز الفتح.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز تلك القضايا:

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