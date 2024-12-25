لحظة غضب انتهت بمأساة.. أب يقتل ابنه في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

في جريمة بشعة هزت مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، تحولت محاولة شاب لتهدئة والده الغاضب إلى مقتله على يديه، لتنتهي حياة "محمد" البالغ من العمر 19 عامًا، ضحيةً لخلافات زوجية لم يكن طرفًا فيها.

بدأت القصة بمشادة كلامية حادة بين "عبد التواب" البالغ من العمر 43 عامًا وزوجته، كان الأب يجلس أمام منزله يصرخ بصوت مرتفع، ما دفع ابنه "محمد" للخروج من المنزل محاولًا تهدئة والده، لم يكن الشاب يعلم أن هذه المحاولة ستكون نهايته.

في لحظة غضب، اعتدى الأب على ابنه بسلاح أبيض؛ حاول "محمد" الفرار، لكن الأب طارده حتى سقط الابن أرضًا، لينقض عليه الأب ويوجه إليه عدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده، لتودي بحياته على الفور.

كشفت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن المتهم "عبد التواب" هو والد المجني عليه، وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات مع والدة "محمد"؛ وأظهرت التحريات أيضًا أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، وأنه فرّ عقب ارتكاب جريمته وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث نظرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط القضية رقم 30615 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط، وبعد سماع الشهود ومراجعة الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم "عبد التواب" والحكم عليه بالسجن المؤبد، جزاءً لما اقترفه من جريمة قتل بشعة بحق ابنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، ومصطفى سيد مصري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.