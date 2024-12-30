25 صورة.. سيولة مرورية في شوارع الإسكندرية رغم الأمطار

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استمرت السيولة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، خاصة طرق الكورنيش وأبو قير والمحمودية، رغم هطول الأمطار الغزيرة.

كانت موجة من الطقس السيئ - هي الأصعب هذا الشتاء- اجتاحت أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة تشبه السيول وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأكدت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عملها من خلال فرق طوارئ ومعدات وسيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وعٌطلت الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووفقًا للقرار الصادر من المحافظ.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمنطقة الأزهرية إرجاء التقييمات والامتحانات التي كانت مقررة اليوم وفق الجداول المعلنة إلى مواعيد أخرى بسبب الطقس السيئ.