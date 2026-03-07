إعلان

محافظ سوهاج يتابع مراحل تعبئة وتوزيع البوتاجاز ميدانياً -صور

كتب : عمار عبدالواحد

07:46 م 07/03/2026
    مصنع تعبئة الأنابيب
    محافظ سوهاج داخل مصنع البوتاجاز
    مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بسوهاج
    المسئولين داخل مصنع البوتاجاز بسوهاج

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها مستودع بوتاجاز الشوش بدائرة مركز سوهاج، ثم مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق بمركز أخميم، وذلك للوقوف على انتظام عمليات التوريد والتوزيع، والتأكد من وصول أسطوانات البوتاجاز إلى المواطنين بالأسعار المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج.

وخلال تفقده مستودع الشوش، اطمأن محافظ سوهاج على توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التوزيع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو احتكار، كما وجه بتكثيف الرقابة التموينية على المستودعات والمتعهدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالمستودع، واستمع إلى آرائهم حول توافر الأسطوانات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو خلق سوق سوداء للبوتاجاز.

وعقب ذلك، توجه المحافظ إلى مصنع تعبئة بوتاجاز الأحايوة شرق لمتابعة مراحل تعبئة الأسطوانات وخطوط الإنتاج بالمصنع، حيث اطلع على آليات العمل ومعدلات التعبئة اليومية، ووجه بزيادة عدد الأسطوانات لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على طمأنة المواطنين ومواجهة أي مخاوف من نقص الأنابيب.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة موقف توافر أسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز والقرى، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مشددًا على سرعة التعامل مع أي شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى استمرار الجولات الميدانية والحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية للمواطنين.

الجدير بالذكر أن مديرية التموين بسوهاج قامت بتوفير دعم إضافي للمحافظة يبلغ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لتضاف إلى الحصة الأساسية التي تبلغ مليون و500 ألف أسطوانة شهريًا، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

