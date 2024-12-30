بالصور.. رئيس مدينة أبوتيج يتابع سير العمل بمرسى العبارة النهرية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع محمد حسن الديب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، اليوم الاثنين، سير العمل في مرسى العبارة النهرية التي تربط بين ضفتي نهر النيل في مركزي أبوتيج وساحل سليم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات بشكل لائق وتعظيم الإيرادات والتحصيل وفقًا للتعريفة الجديدة.

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أكد أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية، والتأكد من سلامتها قبل التحرك، وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين باستمرار، وتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات، بما في ذلك خدمات مشروع العبارات النهرية. وأكد على أهمية تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بالمشروع، من خلال ضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة.