بالصور- محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم وضع حجر أساس النادي الإجتماعي لفرع نقابة الأطباء بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في حضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عماد البنا نقيب أطباء المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، أن النادي الإجتماعي سيكون بمثابة نقطة تحول في تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والطبية في المحافظة، وسيسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والإجتماعية للأطباء، وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة للأعضاء، وخلق متنفس جديد لممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز التواصل الإجتماعي فضلا عن توفير مكان لائق لهم ولذويهم.

وأوضح الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف أن النادي الاجتماعي المزمع إنشاؤه على مساحة 15 ألف مترا، بالمنطقة الترفيهية أمام كلية الهندسة، سيضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات الأطباء وأسرهم، تشمل مبان رياضية، واجتماعية، بالإضافة إلى حمام سباحة، و منطقة ترفيهية لتكون مركزًا للاستجمام والأنشطة الاجتماعية، بجانب مساحة مخصصة للفعاليات المجتمعية، والندوات الطبية التي تسهم في تعزيز الروابط بين الأطباء أعضاء النقابة.