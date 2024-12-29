4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع، اليوم الأحد، بشقة سكنية بعقار في منطقة محرم بك، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم محرم بك يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بميدان الرصافة بمحطة زين العابدين على الترام.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق العاشر بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران بعض محتوياتها دون حدوث أي إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقى طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.