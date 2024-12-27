"إنت بتعاكس خطيبتي".. مشاجرة دامية داخل مستشفى قنا الجامعي وسقوط 3 مصابين

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 من العاملين داخل مستشفى قنا الجامعي، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بين عامل نظافة وفرد أمن بسبب معاكسة خطيبة الأخير داخل المستشفى.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 شباب إثر مشاجرة داخل مستشفى قنا الجامعي.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "ح"، يبلغ من العمر 22 عامًا، عامل نظافة بمستشفى قنا الجامعي، و"م.ع"، يبلغ من العمر 22 عامًا، جرح بالوجه وكسور في يديه ورجليه، فرد أمن بذات المستشفى، وم.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، قطع بالأوتار في اليد اليمنى، وحالته الصحية خطيرة وكان يفض المشاجرة بين السابقين.

وتبين أن عامل النظافة عاكس خطيبة فرد الأمن فنشبت بينهما مشاجرة فتدخل زميل الأخير لفض المشادات وأصيب الثلاثة إثر الاعتداء من عامل النظافة بمشرط طبي داخل مستشفى قنا الجامعي.

جرى نقل المصابين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر وجار مباشرة التحقيقات.