لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر اندلاع حريق داخل عدد من المحال التجارية لبيع الموبيليا خلف نقطة كفر حمزة بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ للحماية المدنية وتصاعد أدخنة كثيفة

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل محال تجارية بعقار مكون من ثلاثة طوابق خلف نقطة كفر حمزة.

انتقال سيارات الإطفاء وفرض كردون أمني

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمحال المجاورة.

تفحم محتويات المحال بالكامل

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل محال لبيع الموبيليا، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، إلا أنه أسفر عن تفحم محتويات المحال بالكامل.

نقل المصابين للمستشفى واستمرار أعمال التبريد

وأسفر الحريق عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران.

إخطار النيابة وبدء التحقيقات

تم إخطار مدير أمن القليوبية بالواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وحصر الخسائر الناتجة عنه.