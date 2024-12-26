تأجيل محاكمة سائق ميكروباص ديروط إلى يناير المقبل

أسيوط- محمود عجمي:

قررت محكمة جنح ديروط الجزئية تأجيل محاكمة سائق الميكروباص الذي انقلب في الترعة الإبراهيمية بديروط إلى جلسة 12 يناير المقبل، لمناقشة محرر المحضر.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بديروط وعلى متنها عدد من الركاب.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ. وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص غرقًا في مياه الترعة.

تم التحفظ على السائق، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للتحقيقات.