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إزالة 51 عقارًا آيلًا للسقوط في الإسكندرية لخطورتها على الأرواح

07:16 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
  • عرض 8 صورة
    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

تواصل محافظة الإسكندرية تنفيذ أعمال إزالة للعقارات الآيلة للسقوط، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الإنشائية.

أتم حي غرب الإسكندرية إزالة 42 عقارًا آيلًا للسقوط خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الجاري، بينما بدأ حي الجمرك اليوم الخميس إزالة 9 عقارات أخرى تمثل خطورة على الأرواح، تشمل عقارات في مناطق مثل النخلة، سيدي شحاته، وسيدي الحلوجي.

وجاءت الإزالات بعد إجراء لجان مختصة من قبل محافظة الإسكندرية المعاينات اللازمة للعقارات وتحديد مدى خطورتها، كما قام الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوجيه الأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المهددة للحياة.

تتم الإزالات بعد التأكد من خطورة العقارات وفقًا للتقارير الفنية، رغم أن بعض المواطنين يرفضون الإخلاء ويوقعون على طلبات البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

محافظة الإسكندرية إزالة للعقارات الآيلة للسقوط قرارات الإزالة للعقارات إزالة 51 عقار
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