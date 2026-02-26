إيران: استئناف مفاوضات جنيف مع الجانب الأمريكي في الساعة الـ6 مساء

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إن وفدها المشارك في محادثات جنيف أجرى مفاوضات مكثفة لما يقارب 3 ساعات بحضور وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات في جنيف بحدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، موضحا أن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية.

وحذّرت الخارجية الإيرانية، من أن هناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين ما يثير الشك بشأن جديتهم، مؤكدة أن مواقف طهران ثابتة ومحادثات اليوم جدية و"نأمل استمرارها مساء بشأن النووي ورفع العقوبات".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الوفد الأمريكي في جنيف حمل مطالب تتمثل في تدمير المواقع النووية الإيرانية الثلاثة، وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن الجانب الإيراني قدم مسودة اقتراح مرتقب بشأن إبرام صفقة نووية.