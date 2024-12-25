لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فتح التراخيص لسيارات "كيوت" بديل التوكتوك في الدقهلية

04:13 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بديل التوكتوك في الدقهلية
  • عرض 5 صورة
    بديل التوكتوك في الدقهلية
  • عرض 5 صورة
    بديل التوكتوك في الدقهلية
  • عرض 5 صورة
    بديل التوكتوك في الدقهلية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فتح الترخيص لسيارات الأجرة "كيوت" بديل التوكتوك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها.

وأوضح مرزوق، أن القرار لا يسري على مدينتي المنصورة وطلخا، وأكد ان القرار يحظر سير سيارات (كيوت) على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن القرار حدد تعريفة الركوب بمبلغ 5 جنيهات داخل القرية ومبلغ 10 جنيهات عن التنقل بين الوحدات القروية بالمركز الواحد.

ووجه المحافظ العميد دكتور حاتم طه مدير مرور الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه حرصا علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدقهلية طارق مرزوق التوكتوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها