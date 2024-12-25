فتح التراخيص لسيارات "كيوت" بديل التوكتوك في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فتح الترخيص لسيارات الأجرة "كيوت" بديل التوكتوك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها.

وأوضح مرزوق، أن القرار لا يسري على مدينتي المنصورة وطلخا، وأكد ان القرار يحظر سير سيارات (كيوت) على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن القرار حدد تعريفة الركوب بمبلغ 5 جنيهات داخل القرية ومبلغ 10 جنيهات عن التنقل بين الوحدات القروية بالمركز الواحد.

ووجه المحافظ العميد دكتور حاتم طه مدير مرور الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه حرصا علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.