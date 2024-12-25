رسميًا.. إعلان ترخيص أول سيارة بديل التوكتوك في مصر- صور

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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أول سيارة خفيفة مرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تم تصنيعها بأحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

ونجحت أجهزة المحافظة في إنهاء إجراءات الترخيص للسيارة مدعومة بالهوية البصرية، للمواطن عمر محمد حسن، وتم تحديد خط سيرها للعمل بنطاق الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد.

وأكد المحافظ خلال جولته، بحضور الوكيل المعتمد، على التنسيق مع البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل ودعم إحلال مركبات التوك توك بهذه السيارات الخفيفة، التي تتميز بالشكل الحضاري والجمالي المناسب لعروس المشاتي، مع ضمان السلامة لكل الركاب.

كما كلف المحافظ إدارة مشروع المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة لتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات المقترحة، إلى جانب تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لتحقيق نظام تشغيل منظم وفعّال.