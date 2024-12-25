لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رسميًا.. إعلان ترخيص أول سيارة بديل التوكتوك في مصر- صور

01:04 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أول سيارة خفيفة مرخصة (1)
  • عرض 3 صورة
    أول سيارة خفيفة مرخصة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أول سيارة خفيفة مرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تم تصنيعها بأحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

ونجحت أجهزة المحافظة في إنهاء إجراءات الترخيص للسيارة مدعومة بالهوية البصرية، للمواطن عمر محمد حسن، وتم تحديد خط سيرها للعمل بنطاق الإسكان المميز "حي اللوتس" بمنطقة العقاد.

وأكد المحافظ خلال جولته، بحضور الوكيل المعتمد، على التنسيق مع البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل ودعم إحلال مركبات التوك توك بهذه السيارات الخفيفة، التي تتميز بالشكل الحضاري والجمالي المناسب لعروس المشاتي، مع ضمان السلامة لكل الركاب.

كما كلف المحافظ إدارة مشروع المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة لتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات المقترحة، إلى جانب تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لتحقيق نظام تشغيل منظم وفعّال.

أول سيارة خفيفة مرخصة أسوان التوك توك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جثة كوبري الثلاجة.. قطار شبرا الخيمة حول جثة "يوسف" لأشلاء

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها