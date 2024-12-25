تخفيضات 30%.. محافظ جنوب سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أول أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة بمدينة شرم الشيخ، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق تتراوح بين 20 حتى 30%، والذي شهد إقبال كبير من قبل المواطنين.

وقال المحافظ، إن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين لتوفير كافة السلع غذائية وغير غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وسيجري إقامة سوق اليوم الواحد في مدن المحافظة المختلفة، ومن المقرر أن يجري تنظيم السوق بمدينة طور سيناء في الأسبوع المقبل، ويليها مدن لمحافظة تباعًا، إضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المدن خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى تقديم كافة أنواع الدعم لهم، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأشاد المحافظ بمعروضات السوق التي تضمنت جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين بجودة عالية، وأسعار تنافسية، مقدمًا الشكر لكافة المحلات والتجار الذين شاركوا في تنظيم هذا السوق الضخم.

وقرر المحافظ، استمرار فعاليات السوق حتى يوم الجمعة المقبلة، حتى يستفاد منه المواطنين لأطول فترة ممكنة.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى إقامة السوق في أكثر أحياء مدينة شرم الشيخ المزدحمة بالسكان وهو حي النور، لتحقيق أعلى استفادة منه، مشيرًا إلى أن السوق تضمن شارع بالكامل، وجرى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الحرة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أحد شركات القابضة للصناعات الغذائية، ومشاركة المحلات التي توجد في الشارع من الخضروات والفاكهة، والمنظفات، والمطاعم التي تقدم وجبات بتخفيضات تصل إلى 20%، والملابس، ومحلات الموبايل، وتحديد مكان مخصص للمشغولات اليدوية "الهاند ميد" التي يقبل عليها السائحين من مختلف الجنسيات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن السوق شهد أيضًا مشاركة واسعة من قبل التجار خارج الشارع، من خلال توفير سيارات متنقلة لكبار التجار والوكلاء محملة بسلع غذائية ولحوم طازجة ومجمدات ومصنعات لحوم، وأسماك بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%.

وأعلن أنه سيجري إطلاق سوق اليوم الواحد بمدينة طور سيناء الأسبوع المقبل، وتليها باقي المدن تباعًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية بتخفيضات للمواطنين، على أن يجري تنظيم السوق بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد أن المحافظة تعمل على اتاحة أماكن لتخصيصها منافذ للسلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبشكل دائم، والدفع بسيارة متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى الوديان والتجمعات البدوية، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والبيض.