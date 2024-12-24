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جثة و10 مصابين في حادثين بالشرقية

03:14 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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الشرقية -ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادثي سير اليوم الثلاثاء، أحدهما بمركز بلبيس والآخر بمركز بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بإصابة 8 مواطنين جراء انقلاب ميكروباص متجه من قرية ميت ربيعة إلى الزقازيق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة للحادث.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 8 مواطنين جراء انقلاب ميكروباص. تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.

كما لقي مواطن مصرعه بينما أصيب 2 آخرين بجروح وكسور جراء تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكل" أمام قرية بنطاق مركز منيا القمح وجرى التحفظ على الجثة بمستشفى منيا القمح.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها، وأمرت الجهات المعنية بإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

الشرقية حادث سير مديرية أمن الشرقية
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