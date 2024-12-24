وداعًا نصير العمال.. سوهاج تشيع جبالي المراغي في جنازة مهيبة- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في مشهد مهيب، شيّع أهالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جثمان جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، وسط حضور حاشد من الأهالي والقيادات النقابية والتنفيذية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا بعنوان "تشييع جنازة جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق في مسقط رأسه بسوهاج".

وشارك في تشييع الجنازة لمثواها الأخير الآلاف من أبناء مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج، وعمد ومشايخ العائلات، وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بمدينة المراغة.

شهدت الجنازة أجواء من الحزن والوداع المؤثر، حيث عبّر المشيعون عن فقدانهم لشخصية وطنية بارزة كرّست حياتها لخدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم.

جدير بالذكر أن، جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق وعضو مجلس النواب السابق، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبق، وتوفي أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ويُعد جبالي المراغي رمزًا من رموز الحركة النقابية المصرية، حيث ترك بصمة واضحة في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مكتسباتهم.