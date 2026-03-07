إعلان

إصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل على صحراوي المنيا - صور

كتب : جمال محمد

04:38 م 07/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم المنيا ٢
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالقرب من نفق البستان، مما أسفر عن وقوع إصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الصحراوي الشرقي حادث طريق صحراوي المنيا مركز سمالوط حادث تصادم أتوبيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
إيران تصدر توضيحاً رسمياً حول تصريحات رئيسها بشأن استهداف دول الخليج
شئون عربية و دولية

إيران تصدر توضيحاً رسمياً حول تصريحات رئيسها بشأن استهداف دول الخليج
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
أخبار وتقارير

بالصور.. وزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين في حفل النادي الأهلي
عمرو موسى: إيران تتبع سيناريو "علي وعلى أعدائي"
أخبار مصر

عمرو موسى: إيران تتبع سيناريو "علي وعلى أعدائي"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان