شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالقرب من نفق البستان، مما أسفر عن وقوع إصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.