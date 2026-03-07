إعلان

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر شكر بالقليوبية (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

03:25 م 07/03/2026
    تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر شكر بالقليوبية (1)
    تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر شكر بالقليوبية (4)
    تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر شكر بالقليوبية (3)

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر شكر.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة من خلال التصدي لكافة أشكال المخالفات.

إزالة 15 حالة تعدٍ بمناطق مختلفة

وبإشراف مباشر من اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، شنت الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لعدد 15 حالة تعدٍ متنوعة، شملت نطاق عدد من الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، وذلك لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وتوزعت أعمال الإزالة على 3 حالات بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا، وحالتين بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وحالتين بقرية البقاشين، فيما شهدت الوحدة المحلية بقرية الشقر النصيب الأكبر بإزالة 6 حالات، بالإضافة إلى حالتين بقرية أسنيت.

تأكيد على التصدي الحاسم للمخالفات

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة للتعدي أو البناء المخالف في مختلف مناطق المركز والمدينة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين وتنفيذ الإزالة في المهد.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة لن تتهاون في حماية الرقعة الزراعية وأملاكها، باعتبارها حقًا للأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالة أي تعديات بكل حزم.

محافظ القليوبية كفر شكر الموجة 28 إزالة التعديات الأراضي الزراعية

