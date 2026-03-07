"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بقرية طنان التابعة لمركز قليوب، يرافقه النائب عزت كريم عضو مجلس النواب عن الدائرة، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، متأكدًا من انتظام سير العمل وتواجد الأطباء والصيادلة والإداريين. وشملت الجولة أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادات الأسنان والباطنة، حيث استمع المحافظ مباشرة لملاحظات الأهالي حول مستوى الخدمة الطبية.

تطوير الوحدة الصحية وتحويلها لمستشفى متكامل

وجّه المحافظ بسرعة إعداد دراسة لتطوير الوحدة الصحية وتحويلها إلى مستشفى متكامل يشمل مختلف التخصصات الطبية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في القرية.

متابعة محطة مياه طنان

تفقد المحافظ محطة مياه طنان واطلع على سجلات التشغيل والصيانة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية لضمان تقديم مياه نقية للمواطنين، كما راجع انتظام حضور وانصراف العاملين بالمحطة، مؤكدًا أهمية توفير مياه الشرب كأولوية قصوى.

رصف الشوارع ودعم الصناعة المحلية

استمع المحافظ لمطالب الأهالي بشأن رصف الطريق الرئيسي بالقرية، نظرًا لأهميته كوجهة للزوار الباحثين عن الأثاث والموبيليا. كما التقى بعدد من أصحاب المعارض، وناقش معهم سبل دعم الحرفة المحلية وزيادة فرص العمل، بما يعزز النشاط الاقتصادي بالقرية.

تحسين الحركة المرورية وكوبري طنان

استجاب المحافظ لمطالب المواطنين المتعلقة بكوبري طنان بمدخل القرية، والذي يشهد اختناقات وحوادث مرورية، ووجه الجهات المعنية بدراسة توسيع الكوبري وتحسين حركة المرور حوله.

تكثيف الرقابة على أسطوانات الغاز

شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على توزيع أسطوانات الغاز، وضمان وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي، بعد شكوى أحد الأهالي حول وجود تلاعب في التوزيع.