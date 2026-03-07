إعلان

جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية بمركز الشيخ زايد (صور)

كتب : أميرة يوسف

03:14 م 07/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ذوي الهمم
  • عرض 4 صورة
    صورة تذكارية
  • عرض 4 صورة
    تفقد مركز الشباب

أجرى الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.
وأتى ذلك ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، للاطلاع على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب وكفاءة البنية التحتية داخل المراكز.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الأنشطة والمرافق داخل المركز، شملت مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، والمخيم الكشفي الدائم لمجموعات القدس الكشفية، وتدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، إلى جانب ملعب كرة القدم، والأنشطة الفنية المخصصة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وقاعة المؤتمرات والاجتماعات.

متابعة تجهيزات الصالة المغطاة وحمام السباحة

كما شملت الجولة تفقد الصالة المغطاة وحمام السباحة بحي الشيخ زايد، حيث اطلع الوزير والمحافظ على مستوى التجهيزات والإمكانات الفنية المتوفرة، في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية وتقديم خدمات متميزة للشباب.

مراكز الشباب.. مراكز خدمة مجتمعية متكاملة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب لم تعد مقتصرة على ممارسة الرياضة فقط، بل أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم برامج وأنشطة رياضية وثقافية وتنموية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير هذه المراكز ورفع كفاءتها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واستثمار طاقات الشباب.

ومن جانبه، أكد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، مشددًا على دعم المحافظة لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير هذه المراكز وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية.

وزير الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد محافظ الإسماعيلية

إعلان

إعلان

