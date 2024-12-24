مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفليها في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وطفليها في حادث، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج/ البحر الأحمر"، بأخميم في نطاق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفاة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "يونس. ا" 51 عامًا سائق اختلت عجلة القياده بيده ما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع زوجة قائد السيارة "نوران. م" 40 عامًا ربة منزل، وإصابة قائد السيارة، ونجليه "نورهان" 9 أعوام تلميذة، "محمد" 7 أعوام تلميذ بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.