تحرير 78 محضرًا في حملة صحية على المنشآت الغذائية برأس سدر (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر، بهدف ضمان تقديم غذاء صحي وآمن لكافة المواطنين المقيمين في المحافظة والقادمين إليها، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن المرور على 33 منشأة، وتم تحرير 78 محضرًا متنوعًا، شمل 31 محضرًا لنظافة عامة، 43 محضرًا لعدم حمل العاملين بالشهادات الصحية، و4 محاضر لضبط كمية من الأغذية والمشروبات المنتهية صلاحيتها بوزن 333 كيلو جرام و266 لتر.

كما أضاف وكيل الوزارة أنه تم إعدام 252 كيلو جرام من المواد الغذائية و134 لتر من المشروبات التي بها تغيرات في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الشنهاب على استمرار الحملات التموينية في كافة مدن المحافظة.