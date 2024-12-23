بالصور ـ محافظ أسيوط يشدد على سلامة وحدات العبارات النهرية وتطبيق اشتراطات الأمان

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بضرورة الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية، والتأكد من سلامتها قبل التحرك، وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية.

يأتي ذلك حفاظاً على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تسهل النقل والانتقال في بعض المراكز والقرى بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، قامت بمتابعة سير العمل في مرسى العبارة النهرية بعزبة يونس، التي تربط بين ضفتي نهر النيل بالقوصية، حيث تم التأكيد على انتظام تقديم الخدمات وتعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقاً للتعريفة الجديدة، مشيراً إلى أهمية تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية من خلال ضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة.

كما وجه أبو النصر، رؤساء المراكز والقرى بضرورة الاستمرار في متابعة القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات، بما في ذلك خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة.