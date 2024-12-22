محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق -صور

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المنيا-جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، ضبط الأسعار، وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتحسين منظومة الخبز وحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستقرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 237 محضرًا شملت مخالفات مثل نقص في الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب بونات الصرف، عدم وجود لوحة إعلانات، عدم نظافة أدوات العجن، التوقف غير المبرر عن العمل، وغياب شهادات صحية للعاملين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة موسعة على الأسواق بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار أعلى من المحددة، تداول سلع مجهولة المصدر، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغياب شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات لبعض المخابز التي تم ضبطها بحالات نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، وغياب بونات الصرف.

وفي مركز ديرمواس، استهدفت حملة رقابية الجزارين في قريتي (اسمو العروس – بني سالم)، وتم تحرير 10 مخالفات شملت ذبح خارج المجازر الرسمية، عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بيئية.

أما في مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا، منها 10 مخالفات للمخابز شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب ميزان، عدم النظافة، وعدم إصدار بونات صرف.