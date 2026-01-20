إعلان

تداول 19 ألف طن بضائع ووصول ومغادرة 8 سفن بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

11:11 ص 20/01/2026

ميناء سفاجا

السويس – حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبلت أرصفتها 8 سفن تجارية، وبلغت حركة التداول 19 ألف طن من البضائع العامة، إلى جانب 1293 شاحنة و112 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت تداول 4000 طن بضائع، و567 شاحنة، و61 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات تداول 15 ألف طن بضائع، و726 شاحنة، و51 سيارة.

وأضاف المركز أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الثلاثاء السفينتين PELAGOS Express والحرية، بينما غادرت السفينتان Alcudia Express وPan LiLi. وكان الميناء قد استقبل أمس السفينتين Alcudia Express وPan LiLi، في حين غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية.

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 4300 طن بضائع، و372 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وسينا. كما سجلت صالات الركاب بالموانئ وصول وسفر 1950 راكبًا عبر الخطين الملاحيين «نويبع – العقبة» و«سفاجا – ضبا».

موانئ البحر الأحمر سفن تجارية ميناء سفاجا حاويات بضائع

