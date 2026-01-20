سوهاج- عمار عبدالواحد:

قاد الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملة مسائية مفاجئة خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين، استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية والتسالي بنطاق المدنية، وذلك في ضوء الحرص الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأسفرت الحملة التي تمت بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج وإدارة تموين طهطا عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت 83 جردل حلويات متنوعة، و120 كرتونة شوكولاتة وطوفي، إلى جانب أصناف أخرى مختلفة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن المخزن غير مطابق لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وغير صالح لتخزين المواد الغذائية، بما يشكل خطورة جسيمة على صحة المواطنين، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين.

من جانبه أكد رئيس مدينة طهطا أن صحة وسلامة المواطن خط أحمر، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع استمرار التنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات مكثفة ومتكررة في مختلف الأوقات والأماكن، حفاظًا على الصحة العامة.

وشارك في الحملة صفاء أبو الحسن نائب رئيس مدينة طهطا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري والمتابعة والإشغالات والعلاقات العامة بالوحدة المحلية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج، وبمشاركة مسؤولي تموين طهطا بقيادة زياد أبو الوفا مدير إدارة تموين طهطا، وعبدالحافظ مقلد مدير الرقابة، وعدد من العاملين بإدارة التموين والجهات المعنية.