إعلان

محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

كتب : عمار عبدالواحد

10:50 ص 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٣
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٤
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٥
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٧
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٨
  • عرض 8 صورة
    تسليم العقود ٦
  • عرض 8 صورة
    جانب من تسليم العقود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 30 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 9682 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، واستيفاء الإجراءات والشكل القانوني لأراضي وضع اليد.

وأكد "سراج" أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، أو إجراء التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق مكاسب وعوائد لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محمد حلمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

للأطفال والعائلات.. دليل شامل لأفضل أماكن الخروج 2026 في القاهرة والجيزة

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي
أخبار مصر

بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي
ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
حوادث وقضايا

ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة
"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
زووم

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي
رياضة محلية

"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع
الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد