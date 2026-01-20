محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 30 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 9682 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، واستيفاء الإجراءات والشكل القانوني لأراضي وضع اليد.

وأكد "سراج" أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، أو إجراء التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق مكاسب وعوائد لهم.