موعد ومكان جنازة والدة الفنان رضا البحراوي

أكد الفنان رضا البحراوي، قبل قليل، أنه من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على والدته اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صلاة الظهر، من مسجد عوارة في طنطا، بمحافظة الغربية.

وطالب البحراوي جمهوره في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" بالدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، قائلا: "ربنا يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

كان الفنان رضا البحراوي، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، وفاة والدته، وذلك بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة طنطا.

كتب رضا البحراوي منشور عبر صفحته الرسمية فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجمعنا بيك في جنات النعيم، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن والدة المطرب رضا البحراوي، نقلت في يونيو الماضي إلى المستشفى، إثر معاناتها من السرطان.