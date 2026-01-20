قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة، في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل على حماية حق الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية التي يتم العمل فيها على قدم وساق.

وأوضح محافظ قنا، أن نسب الإنجاز في هذا الملف بلغت مراحل متقدمة، والتي وصلت إلى إجمالي يبلغ 45,237 طلبًا على مستوى المحافظة، من خلال فحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني، ويحافظ على حقوق الدولة، ويخدم مصالح المواطنين في مختلف المراكز.

حيث شهد مركز أبو تشت، إجمالي طلبات مقدمة بلغ 6,550 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات الفحص والمعاينة 5,668 طلبًا بنسبة إنجاز 51,79%، وفي مركز فرشوط بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,912 طلبًا، وتم سداد وفحص ومعاينة 1,739 طلبًا بنسبة إنجاز 56,99%.

وفي مركز نجع حمادي، وصل إجمالي الطلبات المقدمة 8,018 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم سدادها وفحصها ومعاينتها 7,587 طلبًا بنسبة إنجاز 81,18%، كما حقق مركز الوقف نسبة إنجاز مرتفعة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,657 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 1,592 طلبًا بنسبة إنجاز 91,08%.

وفي مركز دشنا، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 4,465 طلبًا، بينما تم سداد وفحص ومعاينة 4,294 طلبًا بنسبة إنجاز 79,84%، أما مدينة قنا فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 9,271 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 8,423 طلبًا بنسبة إنجاز 59,20%.

وفي مركز قفط، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة 3,561 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 3,153 طلبًا بنسبة إنجاز 71,87%، بينما سجل مركز نقادة إجمالي طلبات مقدمة 3,327 طلبًا، تم فحص ومعاينة 3,150 طلبًا بنسبة إنجاز 81,87%.

وفي مركز قوص، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 6,476 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها 5,971 طلبًا بنسبة إنجاز 72,89%، ليصل إجمالي طلبات التقنين المقدمة بكافة مراكز محافظة قنا إلى 45,237 طلبًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ومعدلات التقدم في هذا الملف الحيوي.