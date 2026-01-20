إعلان

قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"

كتب : مصراوي

11:24 ص 20/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2026؛ بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا".

وتكون للجامعة الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة.

ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات؛ بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من الكليات الآتية: الطب، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمارة والتخطيط العمراني، والفنون والتصميم، والإعلام، و اللغات والترجمة، والقانون، والتربية، والأعمال، والسياحة والفنادق.

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة وأكاديميات ووحدات بحثية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل
حوادث وقضايا

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل
بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
نصائح طبية

بدائل طبيعية للمكملات.. 5 أطعمة غنية بفيتامين د
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
أخبار المحافظات

بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026