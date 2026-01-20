التقديم إلكتروني.. وظائف جديدة في شركة المياه بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف بنطاق المحافظة، طبقًا لإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وأوضح البيان أن التقديم لشغل الوظائف يقتصر على المقيمين إقامة دائمة أو مواليد محافظة جنوب سيناء فقط، وذلك حرصًا على دعم الكوادر المحلية، وسيجري فحص من المستندات الرسمية وبطاقة الرقم القومي للتأكد من ذلك.

وعن شروط المسابقة، الإقامة أو الميلاد بمحافظة جنوب سيناء يعد شرط أساسي وقاطع للقبول، وسيجري استبعاد أي طلبات تخالف هذا الشرط فورًا من خلال المطابقة الرسمية مع المستندات وبطاقة الرقم القومي.

ومن المقرر أن يجري فتح باب التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا عبر رابط التقديم على الصفحة الخاصة بالشركة.