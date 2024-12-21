تفاصيل استعدادات شرم الشيخ لاستضافة بطولة "زايد السيسي" الجامعية -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفي بيومي، مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، اليوم السبت، لبحث استضافة مدينة شرم الشيخ، لبطولة “زايد السيسي العربية الجامعية لكرة القدم للطلاب"، خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد مبارك، استعداد محافظة جنوب سيناء، لتقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لضمان نجاح البطولة وإخراجها بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر، وتميز مدينة شرم الشيخ كوجهة رياضية عالمية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية البطولة في تعزيز التعاون الرياضي بين شباب وطلاب الدول العربية، حيث ستشهد مشاركة فرق رياضية جامعية من دول الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، و العراق، ولبنان، وسوريا، والجزائر، والمغرب، و تونس، وليبيا، وموريتانيا.

وأوضح مبارك، أن جنوب سيناء ستسخر كافة الإمكانيات لضمان نجاح هذه البطولة التي تعد حدثا رياضياً مميزاً يليق باسم مصر، ويعكس قدرة شرم الشيخ على استضافة البطولات الدولية الكبرى.

جدير بالذكر، أن هذه البطولة تعد فرصة لتعزيز مكانة شرم الشيخ كمدينة رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، إلى جانب دورها في تعزيز الروابط العربية، وتوفير بيئة رياضية تنافسية وآمنة للشباب العربي.