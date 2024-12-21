لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضحية كي الملابس.. مصرع ربة منزل صعقتها الكهرباء بسوهاج

10:37 ص السبت 21 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي، أثناء كي الملابس، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "صفاء. ب" 38 عامًا ربة منزل جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفاد زوجها "أسعد. ا" 45 عامًا عامل أنه أثناء كي المذكورة الملابس لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالمكواة، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج صعق كهربائي محافظة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قتلى وعشرات المصابين.. طبيب خليجي يدهس المارة في سوق عيد الميلاد بألمانيا (تغطية خاصة)