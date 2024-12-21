ضحية كي الملابس.. مصرع ربة منزل صعقتها الكهرباء بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بصعق كهربائي، أثناء كي الملابس، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "صفاء. ب" 38 عامًا ربة منزل جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

أفاد زوجها "أسعد. ا" 45 عامًا عامل أنه أثناء كي المذكورة الملابس لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالمكواة، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.